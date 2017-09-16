"Штутгарт", "Аугсбург" и "Шальке" побеждают в Бундеслиге

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"Штутгарт", "Аугсбург" и "Шальке" побеждают в Бундеслиге

Завершились три матча 4-го тура чемпионата Германии. Победы одержали "Штутгарт", "Аугсбург" и "Шальке".

"Штутгарт" – "Вольфсбург" - 1:0 ()
Гол: Аколо, 42 - 1:0

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Каминьски, Аого, Павар, Гентнер, Аскасибар, Аколо (Мангаля, 77), Бек, Донис (Брекало, 67), Теродде (Асано, 72).

"Вольфсбург": Кастельс, Удуохай, Герхардт, Виллиам (Верхаг, 46), Кнохе, Гилавоги, Камачо, Арнольд, Дидави (Малли, 79), Димата (Нтеп, 66), Ориги.

"Айнтрахт" – "Аугсбург" - 1:2 (0:1)
Голы: Макс, 20 - 0:1, Каюби, 77 - 0:2, Йович, 79 - 1:2

"Айнтрахт": Градецки, Чендлер, Сальседо (Ребич, 46), Фалетт, Виллемс (Таватха, 78), де Гузман, Гачинович (Йович, 67), Боатенг, Хасебе, Абраам, Аллер.

"Аугсбург": Хитц, Макс (Стафилидис, 80), Опаре, Гауэлеу, Хинтереггер, Хедира, Хеллер, Шмид (Каюби, 68), Байер, Гу Чжа Чхоль, Финнбогасон.

"Вердер" – "Шальке" - 1:2 (1:1)
Голы: Сане, 20 - 1:0, Велькович, 22 (автогол) - 1:1, Горетцка, 83 - 1:2

"Вердер": Павленка, Бауэр, Сане, Аугустинссон, Велькович, Бартельс, Кайнц, Дилэйни, Эггештайн, Гебре Селассие, Крузе (Бельфодиль, 19).

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Горетцка, Калиджури, Харит (Эмболо, 80), Стамбули (Бенталеб, 46), Коноплянка (Ди Санто, 61), Бургшталлер.

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1 Ганновер 96 4 10
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Шальке 4 9
4 Боруссия Дортмунд 3 7
5 РБ Лейпциг 4 7
6 Аугсбург 4 7
7 Хоффенхайм 3 7
8 Гамбург 4 6
9 Штутгарт 4 6
10 Боруссия Менхенгладбах 4 5
11 Герта 3 4
12 Айнтрахт Франкфурт 4 4
13 Вольфсбург 4 4
14 Майнц 05 4 3
15 Фрайбург 3 2
16 Байер Леверкузен 3 1
17 Вердер Бремен 4 1
18 Кельн 3 0
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