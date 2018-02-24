"Штутгарт" - "Айнтрахт" - 1:0, "Ганновер" – "Боруссия М" - 0:1, "Хоффенхайм" – "Фрайбург" - 1:1 (обзоры)

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"Штутгарт" - "Айнтрахт" - 1:0, "Ганновер" – "Боруссия М" - 0:1, "Хоффенхайм" – "Фрайбург" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 24-го тура немецкой Бундеслиги.

"Штутгарт" - "Айнтрахт" - 1:0 

"Ганновер" – "Боруссия М" - 0:1 

"Хоффенхайм" – "Фрайбург" - 1:1

Не пропустите: "Штутгарт" одолел "Айнтрахт" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Айнтрахт Франкфурт 24 39
4 Байер Леверкузен 23 38
5 РБ Лейпциг 23 38
6 Шальке 23 37
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Хоффенхайм 24 32
9 Ганновер 96 24 32
10 Аугсбург 23 31
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 23 14
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