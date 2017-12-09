"Штутгарт" – "Байер" - 0:2 (обзор)

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"Штутгарт" – "Байер" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура немецкой Бундеслиги между "Штутгартом" и "Байером".

Не пропустите: "Байер" в гостях выиграл у "Штутгарта". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 14 25
4 Байер Леверкузен 15 24
5 Боруссия Менхенгладбах 14 24
6 Хоффенхайм 14 23
7 Боруссия Дортмунд 15 22
8 Аугсбург 14 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Вердер Бремен 15 14
17 Фрайбург 14 12
18 Кельн 14 3
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