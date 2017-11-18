"Штутгарт" – "Боруссия Д" - 2:1 (обзор)

Теги боруссия дортмундштутгарт

"Штутгарт" – "Боруссия Д" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура немецкой Бундеслиги между "Штутгартом" и дортмундской "Боруссией".

Не пропустите: Очередное фиаско: дортмундская "Боруссия" уступает "Штутгарту". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 12 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Штутгарт 12 16
12 Герта 11 14
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов