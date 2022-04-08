"Штутгарт" проиграл "Боруссии" Дортмунд в Бундеслиге

Фото: твиттер "Боруссии"\Автор неизвестен

"Боруссия" Дортмунд обыграла на выезде "Штутгарт" в матче 29-го тура Бундеслиги.

"Штутгарт" - "Боруссия" Дортмунд - 0:2

Голы: Брандт, 12 - 0:1, Брандт, 71 - 0:2.

"Штутгарт" - Мюллер, Штенцель, Мавропанос, Ито, Соса, Каразор, Эндо, Мангаля (Кулибали, 62), Фюрих (Массимо, 78), Мармуш (Томми, 79), Тиагу Томаш.

"Боруссия" - Кобель, Хуммельс (Загаду, 46), Аканджи, Геррейру (Вольф, 75), Азар, Дауд (Витцель, 36), Рейна (Брандт, 6), Беллингем, Джан, Ройс, Холанд.

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