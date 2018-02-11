"Штутгарт" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 1:0 (обзор)

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"Штутгарт" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Штутгарт" дома оказался сильнее менхенгладбахской "Боруссии".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 22 56
2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
8 Хоффенхайм 22 31
9 Ганновер 96 22 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 22 30
12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 22 24
14 Штутгарт 22 24
15 Вердер Бремен 22 23
16 Майнц 05 22 20
17 Гамбург 22 17
18 Кельн 22 13
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