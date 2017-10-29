"Штутгарт" – "Фрайбург" - 3:0 (обзор)

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"Штутгарт" – "Фрайбург" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 10-го тура чемпионата Германии между "Штутгартом" и "Фрайбургом" (3:0).

Видео: "Штутгарт" – "Фрайбург".

 

Не пропустите: "Штутгарт" разгромил "Фрайбург". | http://soccernews.ru

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7 Хоффенхайм 10 16
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9 Аугсбург 10 15
10 Айнтрахт Франкфурт 10 15
11 Герта 10 13
12 Штутгарт 10 13
13 Майнц 05 10 11
14 Вольфсбург 10 10
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