"Штутгарт" хочет арендовать Шюррле

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"Штутгарт" хочет арендовать Шюррле

"Штутгарт" намерен взять в аренду вингера дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "швабы" планируют подписать 27-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Сам Шюррле готов сменить клубную прописку, так как недоволен дефицитом игровой практики - в этом сезоне он провёл за "Боруссию" всего 8 матчей, сделав 1 результативную передачу.

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