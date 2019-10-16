"Штутгарт" и ЦСКА пытались купить одного из лучших бомбардиров РПЛ
Кахор Муминов, агент нападающего "Ростова" Эльдора Шомуродова, заявил, что его клиент уже мог уйти как минимум в два клуба.
"Штутгарт" предлагал в районе 10 миллионов евро. ЦСКА тоже делал сопоставимое предложение. Летом будем настаивать на переходе, если клуб получит справедливое предложение из одной из топ-лиг, ведь именно об этом мы и договаривались с "Ростовом", когда подписывали Шомуродова", - сказал агент.
Шомуродов делит с Александром Соболевым из "Крыльев Советов" лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ. В активе обоих игроков по 10 голов в 12 матчах.
24-летний узбекистанец выступает за "Ростов" с июля 2017 года. Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8