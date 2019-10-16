"Штутгарт" и ЦСКА пытались купить одного из лучших бомбардиров РПЛ

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"Штутгарт" и ЦСКА пытались купить одного из лучших бомбардиров РПЛ

Кахор Муминов, агент нападающего "Ростова" Эльдора Шомуродова, заявил, что его клиент уже мог уйти как минимум в два клуба.

"Штутгарт" предлагал в районе 10 миллионов евро. ЦСКА тоже делал сопоставимое предложение. Летом будем настаивать на переходе, если клуб получит справедливое предложение из одной из топ-лиг, ведь именно об этом мы и договаривались с "Ростовом", когда подписывали Шомуродова", - сказал агент.

Шомуродов делит с Александром Соболевым из "Крыльев Советов" лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ. В активе обоих игроков по 10 голов в 12 матчах.

24-летний узбекистанец выступает за "Ростов" с июля 2017 года. Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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