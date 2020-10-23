"Штутгарт" и Кельн" не выявили победителя в матче Бундеслиги

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"Штутгарт" и Кельн" не выявили победителя в матче Бундеслиги

В стартовом матче 5-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" сыграл вничью с "Кельном".

На данный момент "Штутгарт" идет на четвертом месте, а "Кельн" - на 16-м.

"Штутгарт" - "Кельн" 1:1

Голы: Мангаля, 1 - 1:0, Андерссон (пен), 23 - 1:1

"Штутгарт": Кобель, Каразор, Кемпф (Каминьски, 34), Штенцель, Дидави (Клемент, 74), Эндо, Кастро, Мангаля, Вамангитука (Массимо, 57), Кулибали (Гонсалес, 56), Калайджич (Чурлинов, 74).

"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Лимниос, 17), Чихос, Борнаув, Хорн (Каттербах, 81), Дуда (Озджан, 81), Якобс, Схири, Реджбечай, Вольф, Андерссон (Модест, 70).

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