"Штутгарт" и "Шахтёр" поборются за талантливого бразильца

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"Штутгарт" и "Шахтёр" поборются за талантливого бразильца

"Штутгарт" и "Шахтёр" поборются за нападающего "Атлетико Минейро" Рожера Гедеса.

"Горняки" уже давно интересуются 21-летним бразильцем, однако теперь им придётся выдержать конкуренцию со стороны "швабов", которые уже отправляли своих скаутов для просмотра игры талантливого форварда.

Стоит отметить, что Гедес является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Бразилии, в его активе 9 голов в 12 матчах. 

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