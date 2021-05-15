"Штутгарт" интересуется Кариусом

Фото Imago / Oliver Behrendt

"Штутгарт" нацелился на вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который в этом сезоне выступает на правах аренды за "Унион".

По информации Berliner Zeitung, "швабы" ищут замену Грегору Кобелю, который собирается летом сменить команду.

Контракт 27-летнего немца с "Ливерпулем" рассчитан до 2022 года, но не исключено, что "красные" готовы прекратить с ним сотрудничество досрочно.

В сезоне 2020/21 Кариус сыграл за "Унион" всего 5 матчей, в которых пропустил 4 гола.

Не пропустите: ПСЖ может подписать Салаха в случае ухода Мбаппе. | http://soccernews.ru