"Штутгарт" интересуется Кариусом

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"Штутгарт" интересуется Кариусом

Фото Imago / Oliver Behrendt

"Штутгарт" нацелился на вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который в этом сезоне выступает на правах аренды за "Унион".

По информации Berliner Zeitung, "швабы" ищут замену Грегору Кобелю, который собирается летом сменить команду.

Контракт 27-летнего немца с "Ливерпулем" рассчитан до 2022 года, но не исключено, что "красные" готовы прекратить с ним сотрудничество досрочно.

В сезоне 2020/21 Кариус сыграл за "Унион" всего 5 матчей, в которых пропустил 4 гола.

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