"Штутгарт" интересуется Кариусом
Фото Imago / Oliver Behrendt
"Штутгарт" нацелился на вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который в этом сезоне выступает на правах аренды за "Унион".
По информации Berliner Zeitung, "швабы" ищут замену Грегору Кобелю, который собирается летом сменить команду.
Контракт 27-летнего немца с "Ливерпулем" рассчитан до 2022 года, но не исключено, что "красные" готовы прекратить с ним сотрудничество досрочно.
В сезоне 2020/21 Кариус сыграл за "Унион" всего 5 матчей, в которых пропустил 4 гола.
Не пропустите: ПСЖ может подписать Салаха в случае ухода Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Рейнджерс" Джеррарда стал чемпионом Шотландии без единого поражения
-
Икарди намерен покинуть ПСЖ
-
"Оренбург" пошутил над "Нижним Новгородом" в поздравлении с выходом в РПЛ
-
Зидан ответил на вопрос о своем будущем в "Реале"
-
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч против "Наполи"
-
"Бавария" сыграла вничью с "Фрайбургом" и другие результаты 33-го тура Бундеслиги
-
"Аталанта" переиграла "Дженоа". Миранчук, Малиновский и Шомуродов сделали 5 голевых действий на троих
-
У Аяза Гулиева серьёзная болезнь лёгких
-
СМИ назвали фаворита на пост тренера "Реала" в случае ухода Зидана
-
Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон Бундеслиги
-
ЦСКА пытается переманить опорника "Локомотива"
-
Ибрагимович пропустит Евро-2020
-
"Лидс" разгромил "Бернли" в 36-м туре АПЛ
-
"Шальке" рассматривает двух тренеров из РПЛ
-
Когда возраст не помеха: ТОП-5 самых молодых дебютантов Лиги Чемпионов
-
У Дзюбы родился третий сын
-
"Нижний Новгород" вышел в РПЛ вместо "Оренбурга", стыковые матчи отменены
-
В тульском "Арсенале" отреагировали на слухи об интересе ЦСКА к Хлусевичу
-
3
Де Лигт восхитился мотивацией Роналду
-
Девушка дня: Анна Реброва - супруга легенды украинского футбола Сергея Реброва
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18