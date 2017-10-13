"Штутгарт" на своём поле дожал "Кёльн"

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"Штутгарт" на своём поле дожал "Кёльн"

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" дома вырвал победу над "Кёльном" со счётом 2:1.

"Штутгарт" – "Кёльн" - 2:1

Голы: Донис, 38 - 1:0, Хайнц, 77 - 1:1, Аколо, 90 - 2:1.

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Каминьски (Бек, 18), Аого, Баумгартль, Мангаля, Аскасибар, Брекало (Аколо, 61), Павар, Донис (Гинчек, 80), Теродде.

"Кёльн": Хорн, Хайнц, Соренсен, Клюнтер, Йойич (Гирасси, 66), Рауш (Хандверкер, 72), Озджан (Писарро, 46), Леманн, Битенкур, Цоллер, Осако.

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