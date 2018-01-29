"Штутгарт" назначил нового главного тренера

"Штутгарт" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Тайфуна Коркута.

43-летний турецкий специалист сменил у руля "швабов" уволенного ранее Ханнеса Вольфа.

Коркут, который ранее возглавлял "Ганновер", "Кайзерслаутерн" и "Байер", поставил подпись под контрактом до лета 2019 года. Новый наставник приступит к своим обязанностям во вторник. | http://soccernews.ru