"Штутгарт" назначил нового главного тренера

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"Штутгарт" назначил нового главного тренера

"Штутгарт" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Тайфуна Коркута.

43-летний турецкий специалист сменил у руля "швабов" уволенного ранее Ханнеса Вольфа.

Коркут, который ранее возглавлял "Ганновер", "Кайзерслаутерн" и "Байер", поставил подпись под контрактом до лета 2019 года. Новый наставник приступит к своим обязанностям во вторник. | http://soccernews.ru

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