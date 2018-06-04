"Штутгарт" назвал "Арсеналу" цену на Павара

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"Штутгарт" назвал "Арсеналу" цену на Павара

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар летом может покинуть клуб.

Как сообщает Metro, немецкий клуб хочет выручить с продажи игрока, которым интересуется "Арсенал", не менее 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Павар попросил руководство "Штутгарта" отпустить его в "Арсенал".

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