"Штутгарт" не сумел обыграть "Унион" в стыковом матче за место в Бундеслиге

В первом стыковом матче за место в Бундеслиге "Штутгарт" на своем поле разошелся миром с берлинским "Унионом" (2:2). Хозяева дважды выходили вперед, но гостям оба раза удавалось отыграться. Ответный матч состоится 27 мая.

"Штутгарт" – "Унион" - 2:2 (1:1)

Голы: Гентнер, 41 - 1:0, Абдуллахи, 43 - 1:1, Гомес, 51 - 2:1, Фридрих, 68 - 2:2

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