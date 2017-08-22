"Штутгарт" объявил о переходе Аскасибара

Полузащитник "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибар стал игроком "Штутгарта", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с немецким клубом контракт до лета 2022 года.

Стоит отметить, что хавбеком также интересовался "Зенит", но в последний момент отказался от его покупки.

20-летний Аскасибар выступал за "Эстудиантес" с 2016 года, провел за клуб 50 матчей и не забил ни одного гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

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