"Штутгарт" объявил о возвращении Гомеса

Нападающий "Вольфсбурга" Марио Гомес перешел в "Штутгарт", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2020 года. Стоит отметить, что ранее форвард уже играл за "Штутгарт" в 2003-2009 годах.

32-летний Гомес выступал за "Вольфсбург" с 2016 года, провел за клуб 45 матчей и забил 17 голов. Ранее играл за "Штутгарт", "Баварию", "Фиорентину" и "Бешикташ". За сборную Германии сыграл 71 матч и забил 31 гол. Трехкратный чемпион Германии, чемпион Турции, двукратный обладатель Кубка Германии, двукратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги Чемпионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

Не пропустите: Уджа перешёл в "Майнц". | http://soccernews.ru