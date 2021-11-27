"Штутгарт" обыграл "Майнц" в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Майнца"/Автор неизвестен
"Штутгарт" обыграл на своем поле "Майнц" в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.
"Штутгарт" - "Майнц" - 2:1
Голы: Ито, 21 - 1:0, Хак, 38 - 1:1, Соса, 51 - 2:1.
"Штутгарт" - Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Соса, Массимо (Мвумпа, 85), Каразор, Эндо, Мангаля (Климович, 63), Ферстер (Нарти, 63), Мармуш (Штенцель, 82).
"Майнц" - Центнер, Видмер, Хак, Ниакате, Немет (Штах, 75), Аарон Мартин, Боэтиюс, Ли Чжэ Сон, Баррейро (Штегер, 75), Онисиво (Ингвартсен, 75), Буркардт (Салаи, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20