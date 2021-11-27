"Штутгарт" обыграл "Майнц" в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Майнца"/Автор неизвестен

"Штутгарт" обыграл на своем поле "Майнц" в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

"Штутгарт" - "Майнц" - 2:1

Голы: Ито, 21 - 1:0, Хак, 38 - 1:1, Соса, 51 - 2:1.

"Штутгарт" - Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Соса, Массимо (Мвумпа, 85), Каразор, Эндо, Мангаля (Климович, 63), Ферстер (Нарти, 63), Мармуш (Штенцель, 82).

"Майнц" - Центнер, Видмер, Хак, Ниакате, Немет (Штах, 75), Аарон Мартин, Боэтиюс, Ли Чжэ Сон, Баррейро (Штегер, 75), Онисиво (Ингвартсен, 75), Буркардт (Салаи, 75).

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