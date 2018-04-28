"Штутгарт" одержал минимальную победу над "Байером"

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"Штутгарт" одержал минимальную победу над "Байером"

В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" на выезде минимально обыграл "Байер" благодаря голу Кристиана Гентнера в середине второго тайма.

"Байер" – "Штутгарт" - 0:1

Гол: Гентнер, 67 - 0:1.

"Байер": Лено, Бельараби (Брандт, 67), Едвай, Рецос, Арангис, Бендер (Кор, 86), Хавертц, Баумгартлингер (Кисслинг, 76), Бэйли, Фолланд, Аларио.

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Павар, Инсуа, Аого, Гентнер, Аскасибар, Томми (Озджан, 46), Баумгартль, Гинчек (Каминьски, 78), Гомес (Донис, 86).

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