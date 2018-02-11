"Штутгарт" одержал победу над менхенгладбахской "Боруссией"

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"Штутгарт" одержал победу над менхенгладбахской "Боруссией"В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" на своем поле обыграл менхенгладбахскую "Боруссию".

"Штутгарт" - "Боруссия" - 1:0

Гол: Гинчек, 5 - 1:0.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Баумгартль, Павар, Аого (Мангаля, 66), Томми (Бадштубер, 66), Аскасибар (Камински, 90), Гентнер, Инсуа, Гинчек, Гомес.

"Боруссия": Зиппель, Янчке, Гинтер, Вестергор, Эльведи, Хофманн (Бобадилья, 76), Крамер, Закария (Дрмич, 63), Грифо (Раффаэл, 46), Штиндль, Азар.

Напомним, вчера "Бавария" обыграла "Шальке". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 22 56
2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
8 Хоффенхайм 22 31
9 Ганновер 96 22 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 22 30
12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 22 24
14 Штутгарт 22 24
15 Вердер Бремен 22 23
16 Майнц 05 22 20
17 Гамбург 22 17
18 Кельн 22 13
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