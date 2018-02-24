"Штутгарт" одолел "Айнтрахт" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги

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"Штутгарт" одолел "Айнтрахт" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 24-го тура немецкой Бундеслиги.

"Штутгарт" - "Айнтрахт" 1:0

Гол: Томми, 13 - 1:0

"Штутгарт": Цилер, Павар, Баумгартль, Инсуа, Бадштубер, Гентнер, Аскасибар (Мангаля, 80), Томми (Аого, 67), Бек, Гинчек (Аколо, 90), Гомес.

"Айнтрахт": Градецки, Русс (Фабиан, 46), Абраам, Чендлер, Фалетт, Вольф, Хасебе, Ребич, Гачинович, да Кошта (Баркок, 74), Аллер (Йович, 65).

Предупреждения: Аскасибар (23), Йович (72), Гентнер (86), Ребич (90).


"Ганновер" – "Боруссия" М 0:1

Гол: Крамер, 72 - 0:1

"Ганновер": Чаунер, Остжолек, Антон, Элез (Жонатас, 80), Корб, Клаус (Майер, 23), Фоссум, Бебу, Швеглер (Зорг, 60), Сане, Фюллькруг.

"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вестергор, Оксфорд, Крамер, Азар (Херрманн, 84), Хофманн, Закария (Эгбо, 80), Штиндль, Бобадилья (Грифо, 90).

Предупреждения: Корб (70), Сане (83), Бобадилья (85).


"Хоффенхайм" – "Фрайбург" 1:1

Голы: Крамарич, 57 - 1:0, Петерсен (пен), 66 - 1:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Шульц, 82), Фогт, Кадержабек, Хюбнер, Гриллич, Жуль (Рупп, 62), Гайгер, Гнабри, Крамарич, Салаи (Ут, 71).

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гульде, Гюнтер, Кох, Хаберер (Кляйндинст, 90), Абраши, Террацино (Кат, 59), Штенцель, Петерсен, Хелер (Раве, 76).

Предупреждения: Хаберер (83), Гайгер (88).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Айнтрахт Франкфурт 24 39
4 Байер Леверкузен 23 38
5 РБ Лейпциг 23 38
6 Шальке 23 37
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Хоффенхайм 24 32
9 Ганновер 96 24 32
10 Аугсбург 23 31
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 23 14
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