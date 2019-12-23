"Штутгарт" отправил в отставку главного тренера Тима Вальтера, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство немецкого клуба считает, что 44-летний специалист не справляется со своими обязанностями.

"Штугарт" выступает во второй лиге чемпионата Германии и занимает 3 место в турнирной таблице. Команда борется за выход в первую лигу Бундеслиги.

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