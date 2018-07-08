"Штутгарт" перехватил форварда у "Интера"

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"Штутгарт" перехватил форварда у "Интера"
Нападающий "Архентинос Хуниорс" Николас Гонсалес близок к переходу в "Штутгарт", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист уже прибыл в немецкий клуб, чтобы пройти медицинское обследование. Сумма трансфера составит 8,5 миллионов евро. В борьбе за форварда "Штутгарт" опередил "Интер".

В минувшем сезоне 20-летний Гонсалес провел за "Архентинос Хуниорс" 24 матча и забил 7 голов.

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