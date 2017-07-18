"Штутгарт" перехватил трансферную цель ЦСКА

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"Штутгарт" перехватил трансферную цель ЦСКА

Защитник "Эшторила" Аилтон Феррейра продолжит карьеру в "Штутгарте", сообщает официальный сайт португальского клуба.

"Швабы" купили 22-летнего бразильца за один миллион евро. Стороны заключили контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что Аилтона этим летом хотел подписать московский ЦСКА, однако армейцы не сумели договориться с "Эшторилом" о сумме компенсации. | http://soccernews.ru

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