"Штутгарт" переиграл "Герту" и другие результаты 18-го тура немецкой Бундеслиги

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"Штутгарт" переиграл "Герту" и другие результаты 18-го тура немецкой Бундеслиги

Представляем результаты 18-го тура немецкой Бундеслиги.

"Штутгарт" – "Герта" 1:0

Гол: Штарк (аг), 78 - 1:0

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Аого, Павар, Каминьски, Аскасибар, Гентнер, Аколо (Инсуа, 70), Озджан (Бадштубер, 83), Гомес, Донис (Гинчек, 58).

"Герта": Ярстейн, Вайзер, Штарк, Платтенхардт, Лекки, Майер, Шелбред, Лустенбергер, Лазаро (Дуда, 86), Зельке (Ибишевич, 77), Калу.

Предупреждение: Гомес (90).


"Вердер" – "Хоффенхайм" 1:1

Голы: Хюбнер, 39 - 0:1, Гебре Селассие, 63 - 1:1

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Аугустинссон, Гебре Селассие, Велькович, Эггештайн, Баргфреде, Кайнц (Юханнссон, 84), Юнузович (Бауэр, 90), Бельфодиль (Гондорф, 57), Крузе.

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич, Фогт, Кадержабек, Хюбнер, Гайгер (Полянски, 63), Цубер, Рупп, Гриллич, Гнабри (Салаи, 76), Ут (Крамарич, 57).

Предупреждения: Гайгер (23), Ут (50), Крузе (88), Фогт (90).


"Айнтрахт" – "Фрайбург" 1:1

Голы: Аллер, 28 - 1:0, Кох, 51 - 1:1

"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Русс (да Кошта, 78), Чендлер, Маскарель, Хасебе, Гачинович (Баркок, 85), Боатенг, Вольф, Хргота (Штендера, 69), Аллер.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Сеюнджю, Гюнтер, Кох, Абраши, Хаберер, Капустка (Дрэгер, 46), Кюблер, Хелер (Геде, 83), Петерсен.


"Аугсбург" – "Гамбург" 1:0

Гол: Гу Чжа Чхоль, 45 - 1:0

"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Грегорич, Гу Чжа Чхоль, Каюби, Хедира, Кордова (Шмид, 68), Байер.

"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, Дуглас Сантос, Дикмайер, Маврай, Яничич (Шипплок, 84), Юнг, Салихович (Вальдшмидт, 68), Костич, Вуд (Ито, 74), Хан.

Предупреждения: Дуглас Сантос (51), Хедира (52).


"Ганновер" – "Майнц" 3:2

Голы: Муто, 26 - 0:1, Хак, 31 - 0:2, Фюллькруг, 33 - 1:2, Фюллькруг (пен), 38 - 2:2, Фюллькруг, 75 - 3:2

"Ганновер": Эссер, Сане, Антон, Остжолек, Зорг, Клаус, Швеглер (Караман, 62), Бебу (Хюбнер, 90), Бакалож, Корб (Фоссум, 46), Фюллькруг.

"Майнц": Центнер, Хак, Белль, Бросински, Хольтманн, Максим (Донати, 63), де Йонг (Берггрен, 78), Квайсон, Гбамен, Де Бласис, Муто (Уджа, 81).

Предупреждения: Гбамен (5), Хак (64). | http://soccernews.ru 

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2 РБ Лейпциг 18 31
3 Шальке 18 30
4 Боруссия Дортмунд 17 28
5 Байер Леверкузен 18 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Аугсбург 18 27
8 Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт 18 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 18 24
12 Штутгарт 18 20
13 Фрайбург 18 20
14 Вольфсбург 17 19
15 Майнц 05 18 17
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 18 15
18 Кельн 17 6
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