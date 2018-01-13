"Штутгарт" переиграл "Герту" и другие результаты 18-го тура немецкой Бундеслиги
Представляем результаты 18-го тура немецкой Бундеслиги.
"Штутгарт" – "Герта" 1:0
Гол: Штарк (аг), 78 - 1:0
"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Аого, Павар, Каминьски, Аскасибар, Гентнер, Аколо (Инсуа, 70), Озджан (Бадштубер, 83), Гомес, Донис (Гинчек, 58).
"Герта": Ярстейн, Вайзер, Штарк, Платтенхардт, Лекки, Майер, Шелбред, Лустенбергер, Лазаро (Дуда, 86), Зельке (Ибишевич, 77), Калу.
Предупреждение: Гомес (90).
"Вердер" – "Хоффенхайм" 1:1
Голы: Хюбнер, 39 - 0:1, Гебре Селассие, 63 - 1:1
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Аугустинссон, Гебре Селассие, Велькович, Эггештайн, Баргфреде, Кайнц (Юханнссон, 84), Юнузович (Бауэр, 90), Бельфодиль (Гондорф, 57), Крузе.
"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич, Фогт, Кадержабек, Хюбнер, Гайгер (Полянски, 63), Цубер, Рупп, Гриллич, Гнабри (Салаи, 76), Ут (Крамарич, 57).
Предупреждения: Гайгер (23), Ут (50), Крузе (88), Фогт (90).
"Айнтрахт" – "Фрайбург" 1:1
Голы: Аллер, 28 - 1:0, Кох, 51 - 1:1
"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Русс (да Кошта, 78), Чендлер, Маскарель, Хасебе, Гачинович (Баркок, 85), Боатенг, Вольф, Хргота (Штендера, 69), Аллер.
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Сеюнджю, Гюнтер, Кох, Абраши, Хаберер, Капустка (Дрэгер, 46), Кюблер, Хелер (Геде, 83), Петерсен.
"Аугсбург" – "Гамбург" 1:0
Гол: Гу Чжа Чхоль, 45 - 1:0
"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Грегорич, Гу Чжа Чхоль, Каюби, Хедира, Кордова (Шмид, 68), Байер.
"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, Дуглас Сантос, Дикмайер, Маврай, Яничич (Шипплок, 84), Юнг, Салихович (Вальдшмидт, 68), Костич, Вуд (Ито, 74), Хан.
Предупреждения: Дуглас Сантос (51), Хедира (52).
"Ганновер" – "Майнц" 3:2
Голы: Муто, 26 - 0:1, Хак, 31 - 0:2, Фюллькруг, 33 - 1:2, Фюллькруг (пен), 38 - 2:2, Фюллькруг, 75 - 3:2
"Ганновер": Эссер, Сане, Антон, Остжолек, Зорг, Клаус, Швеглер (Караман, 62), Бебу (Хюбнер, 90), Бакалож, Корб (Фоссум, 46), Фюллькруг.
"Майнц": Центнер, Хак, Белль, Бросински, Хольтманн, Максим (Донати, 63), де Йонг (Берггрен, 78), Квайсон, Гбамен, Де Бласис, Муто (Уджа, 81).
Предупреждения: Гбамен (5), Хак (64). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|18
|44
|2
|РБ Лейпциг
|18
|31
|3
|Шальке
|18
|30
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|5
|Байер Леверкузен
|18
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Аугсбург
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|27
|10
|Ганновер 96
|18
|26
|11
|Герта
|18
|24
|12
|Штутгарт
|18
|20
|13
|Фрайбург
|18
|20
|14
|Вольфсбург
|17
|19
|15
|Майнц 05
|18
|17
|16
|Вердер Бремен
|18
|16
|17
|Гамбург
|18
|15
|18
|Кельн
|17
|6