"Штутгарт" подписал защитника "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиштутгартжиронапабло маффео

"Штутгарт" подписал защитника "Манчестер Сити"

"Штутгарт" подписал защитника "Манчестер Сити" Пабло Маффео.

"Горожане" в своём официальном твиттере объявили о переходе 20-летнего испанца в немецкий клуб на правах аренды сроком на один год.

Отметим, что два последних сезона Маффео выступал за "Жирону" также в аренде.

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