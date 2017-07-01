"Штутгарт" приобрел полузащитника "Ювентуса" Дониса

Хавбек "Ювентуса" Анастасиос Донис стал игроком "Штутгарта", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с клубом четырехлетнее соглашение. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

Прошедший сезон Донис провел в аренде в "Ницце", где сыграл 18 поединков и забил 5 голов.

Читайте также: "Ювентус" поборется за Себальоса. | http://soccernews.ru