"Штутгарт" продлил аренду защитника "Арсенала"

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"Штутгарт" продлил аренду защитника "Арсенала"Фото: ФК "Штутгарт"

"Штутгарт" продлил аренду защитника "Арсенала" Константиноса Мавропаноса.

Как сообщает сайт клуба, новое арендное соглашение действует до лета 2022 года. В договоре прописана опция выкупа.

По информации Get German Football News, сумма выкупа составит 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Мавропанос провел за "Штутгарт" 22 игры.

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