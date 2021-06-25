"Штутгарт" продлил аренду защитника "Арсенала"
Фото: ФК "Штутгарт"
"Штутгарт" продлил аренду защитника "Арсенала" Константиноса Мавропаноса.
Как сообщает сайт клуба, новое арендное соглашение действует до лета 2022 года. В договоре прописана опция выкупа.
По информации Get German Football News, сумма выкупа составит 3 миллиона евро.
В минувшем сезоне Мавропанос провел за "Штутгарт" 22 игры.
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|5
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|32
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|6
|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
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|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
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|Кельн
|32
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|Майнц 05
|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
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