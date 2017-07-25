"Штутгарт" продлил контракт с главным тренером

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"Штутгарт" продлил контракт с главным тренером

"Штутгарт" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Ханнесом Вольфом.

Стороны заключили соглашение до лета 2019 года. Другие детали сделки неизвестны.

Напомним, что Вольф возглавляет "Штутгарт" с сентября прошлого года. Под его руководством "швабы" выиграли вторую Бундеслигу и вернулись в высший дивизион. 

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