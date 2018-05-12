"Штутгарт" разгромил "Баварию" и другие результаты 34-го тура Бундеслиги
Представляем результаты 34-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" – "Штутгарт" 1:4
Голы: Гинчек, 5 - 0:1, Толиссо, 21 - 1:1, Донис, 42 - 1:2, Аколо, 52 - 1:3, Гинчек, 55 - 1:4
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Рафинья, Зюле, Хамес, Киммих, Алькантара, Толиссо (Мартинес, 46), Рибери (Руди, 70), Левандовски, Мюллер (Вагнер, 68).
"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Инсуа, Павар, Баумгартль, Мангаля, Томми, Аколо (Ларсен, 77), Гентнер, Гинчек (Каминьски, 70), Донис (Циммерманн, 88).
Предупреждение: Хуммельс (86).
"Вольфсбург" – "Кельн" 4:1
Голы: Гилавоги, 1 - 1:0, Хектор, 32 - 1:1, Ориги, 54 - 2:1, Кнохе, 71 - 3:1, Брекало, 90 - 4:1
"Майнц" – "Вердер" 1:2
Голы: Гбамен, 12 - 1:0, Кайнц, 23 - 1:1, Гебре Селассие, 79 - 1:2
"Байер" – "Ганновер" 3:2
Голы: Аларио, 3 - 1:0, Аларио, 18 - 2:0, Брандт, 55 - 3:0, Фюллькруг, 90 - 3:1, Харник, 90 - 3:2
"Герта" – "РБ Лейпциг" 2:6
Голы: Упамекано, 2 - 0:1, Ибишевич, 4 - 1:1, Лукман, 8 - 1:2, Огюстен, 22 - 1:3, Вернер, 49 - 1:4, Огюстен, 54 - 1:5, Калу, 64 - 2:5, Брума, 82 - 2:6
"Фрайбург" – "Аугсбург" 2:0
Голы: Хефлер, 49 - 1:0, Кляйндинст, 65 - 2:0
"Шальке" – "Айнтрахт" 1:0
Гол: Бургшталлер, 26 - 1:0
"Гамбург" – "Боруссия" М 2:1
Голы: Хунт (пен), 11 - 1:0, Дрмич, 28 - 1:1, Холтби, 63 - 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22