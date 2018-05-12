"Штутгарт" разгромил "Баварию" и другие результаты 34-го тура Бундеслиги

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"Штутгарт" разгромил "Баварию" и другие результаты 34-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 34-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" – "Штутгарт" 1:4

Голы: Гинчек, 5 - 0:1, Толиссо, 21 - 1:1, Донис, 42 - 1:2, Аколо, 52 - 1:3, Гинчек, 55 - 1:4

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Рафинья, Зюле, Хамес, Киммих, Алькантара, Толиссо (Мартинес, 46), Рибери (Руди, 70), Левандовски, Мюллер (Вагнер, 68).

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Инсуа, Павар, Баумгартль, Мангаля, Томми, Аколо (Ларсен, 77), Гентнер, Гинчек (Каминьски, 70), Донис (Циммерманн, 88).

Предупреждение: Хуммельс (86).


"Вольфсбург" – "Кельн" 4:1

Голы: Гилавоги, 1 - 1:0, Хектор, 32 - 1:1, Ориги, 54 - 2:1, Кнохе, 71 - 3:1, Брекало, 90 - 4:1


"Майнц" – "Вердер" 1:2

Голы: Гбамен, 12 - 1:0, Кайнц, 23 - 1:1, Гебре Селассие, 79 - 1:2


"Байер" – "Ганновер" 3:2

Голы: Аларио, 3 - 1:0, Аларио, 18 - 2:0, Брандт, 55 - 3:0, Фюллькруг, 90 - 3:1, Харник, 90 - 3:2


"Герта" – "РБ Лейпциг" 2:6

Голы: Упамекано, 2 - 0:1, Ибишевич, 4 - 1:1, Лукман, 8 - 1:2, Огюстен, 22 - 1:3, Вернер, 49 - 1:4, Огюстен, 54 - 1:5, Калу, 64 - 2:5, Брума, 82 - 2:6   


"Фрайбург" – "Аугсбург" 2:0

Голы: Хефлер, 49 - 1:0, Кляйндинст, 65 - 2:0


"Шальке" – "Айнтрахт" 1:0

Гол: Бургшталлер, 26 - 1:0

 

"Гамбург" – "Боруссия" М 2:1

Голы: Хунт (пен), 11 - 1:0, Дрмич, 28 - 1:1, Холтби, 63 - 2:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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