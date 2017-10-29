"Штутгарт" разгромил "Фрайбург"

В матче 10-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" на своем поле крупно победил "Фрайбург". Стоит отметить, что хозяевам очень помогло удаление игрока соперников Чаглара Сеюнджю в начале поединка. Мячи у "швабов" забивали Даниэль Гинчек, Бенжамен Павар и Симон Теродде.

"Штутгарт" – "Фрайбург" - 3:0 (2:0)

Голы: Гинчек, 38 - 1:0, Павар, 45 - 2:0, Теродде, 82 - 3:0

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Инсуа, Бек, Павар, Аскасибар, Бурнич (Гргич, 85), Озджан, Аколо (Аилтон, 73), Гинчек (Теродде, 67), Асано.

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гюнтер, Штенцель, Кох, Хефлер, Шустер, Хаберер (Петерсен, 75), Франтц, Террацино (Кент, 46), Нидерлехнер (Кат, 46).

Удаление: Сеюнджю (12).

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