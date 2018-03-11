"Штутгарт" разошелся миром с "РБ Лейпциг"

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"Штутгарт" разошелся миром с "РБ Лейпциг"В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" сыграл вничью на своем поле с "РБ Лейпциг".

"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" - 0:0

"Штутгарт": Цилер, Бек, Павар, Бадштубер, Инсуа, Гентнер, Аскасибар (Камински, 85), Аого, Томми (Аколо, 76), Гинчек (Мангаля, 90+1), Гомес.

"РБ Лейпциг": Гуляси, Клостерманн, Конате, Орбан, Бернардо, Забитцер, Демме, Кейта, Лукман (Брума, 46), Поульсен (Форсберг, 64), Вернер (Огустин, 77).

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