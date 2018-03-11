"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" - 0:0 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Штутгарт" сыграл вничью дома с "РБ Лейпциг".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|66
|2
|Шальке
|26
|46
|3
|Боруссия Дортмунд
|26
|45
|4
|Байер Леверкузен
|26
|44
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|42
|6
|РБ Лейпциг
|26
|40
|7
|Хоффенхайм
|26
|38
|8
|Аугсбург
|26
|35
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|35
|10
|Штутгарт
|26
|34
|11
|Герта
|26
|32
|12
|Ганновер 96
|26
|32
|13
|Фрайбург
|26
|30
|14
|Вердер Бремен
|25
|27
|15
|Вольфсбург
|26
|25
|16
|Майнц 05
|26
|25
|17
|Гамбург
|26
|18
|18
|Кельн
|25
|17