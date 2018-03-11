"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" - 0:0 (обзор)

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"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Штутгарт" сыграл вничью дома с "РБ Лейпциг".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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4 Байер Леверкузен 26 44
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7 Хоффенхайм 26 38
8 Аугсбург 26 35
9 Боруссия Менхенгладбах 26 35
10 Штутгарт 26 34
11 Герта 26 32
12 Ганновер 96 26 32
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