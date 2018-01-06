"Штутгарт" теряет Бадштубера

Защитник "Штутгарта" Хольгер Бадштубер травмировался на тренировке команды, сообщает Sport1.de.

По информации ресурса, у 28-летнего центрбека выявлено повреждение мышц бедра, из-за которого он пропустит, по меньшей мере, одну неделю.

Таким образом, Бадштубер рискует пропустить матч 18-го тура Бундеслиги против "Герты", который состоится 13 января.

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