"Штутгарт" теряет Бадштубера

Теги штутгартхольгер бадштубер

"Штутгарт" теряет Бадштубера

Защитник "Штутгарта" Хольгер Бадштубер травмировался на тренировке команды, сообщает Sport1.de.

По информации ресурса, у 28-летнего центрбека выявлено повреждение мышц бедра, из-за которого он пропустит, по меньшей мере, одну неделю.

Таким образом, Бадштубер рискует пропустить матч 18-го тура Бундеслиги против "Герты", который состоится 13 января. 

Не пропустите: "Бавария" не отпустит Видаля зимой. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 17 41
2 Шальке 17 30
3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
16 Вердер Бремен 17 15
17 Гамбург 17 15
18 Кельн 17 6
Полная таблица

топ-5 тегов