"Штутгарт" уничтожил дортмундскую "Боруссию", "РБ Лейпциг" сильнее "Вердера" и другие результаты 11-го тура Бундеслиги

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"Штутгарт" уничтожил дортмундскую "Боруссию", "РБ Лейпциг" сильнее "Вердера" и другие результаты 11-го тура Бундеслиги

В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.

Выделим позорное домашнее поражение дортмундской "Боруссии" от "Штутгарта" и сухую победу "РБ Лейпциг" над "Вердером".

"РБ Лейпциг" - "Вердер" - 2:0

Голы: 1:0 – 26, пенальти Забитцер, 2:0 – 41 Ольмо.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Вош, 65), Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Кампль (Адамс, 46), Забитцер (Форсберг, 72), Ольмо, Айдара (Серлот, 72), Поульсен, Клюйверт (Борковски, 90).

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 74), Гросс (Осако, 89), Фридль, Аугустинссон, Битенкур (Вольтемаде, 81), Мевальд (Мбом, 81), Эггештайн, Шмид (Чонг, 74), Сарджент.
 

"Боруссия М" – "Герта" - 1:1

Голы: 0:1 – 47 Гендузи, 1:1 – 70 Эмболо.

"Боруссия М": Зиппель, Гинтер, Эльведи, Вендт (Лайнер, 65), Закария, Вольф (Штиндль, 85), Нойхаус (Бенеш, 85), Лазаро, Траоре (Тюрам, 65), Херрманн (Плеа, 64), Эмболо.

"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт, Штарк, Дарида (Тузар, 75), Дилросун (Нганкам, 75), Гендузи, Лукебакио (Лекки, 75), Пионтек (Редан, 85).
 

"Боруссия Д" – "Штутгарт" - 1:5

Голы: 0:1 – 26, пенальти Вамангитука, 1:1 – 39 Рейна, 1:2 – 52 Вамангитука, 1:3 – 60 Ферстер, 1:4 – 63 Кулибали, 1:5 – 90 Гонсалес.

"Боруссия Д": Бюрки, Морей, Хуммельс, Джан (Рейньер, 59), Аканджи (Загаду, 86), Геррейру (Мукоко, 86), Витцель, Санчо (Брандт, 86), Рейна, Беллингем (Шульц, 64), Ройс.

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель, 88), Соса, Эндо, Мангаля, Ферстер (Эглофф, 77), Климович (Чурлинов, 88), Кулибали (Гонсалес, 67), Вамангитука (Массимо, 67).
 

"Фрайбург" – "Арминия" - 2:0

Голы: 1:0 – 79, пенальти Грифо, 2:0 – 90 Чжон Ву Ен.

"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Темпельманн, 77), Хефлер, Сантамария, Грифо (Чжон Ву Ен, 86), Петерсен (Демирович, 77), Хелер (Шаллаи, 68).

"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки, Притль, Суку (Кордова, 61), Доан, Хартель (Зойферт, 82), Шипплок (Гебауэр, 82), Клос.
 

"Майнц" – "Кёльн" - 0:1

Гол: 0:1 – 55 Реджбечай.

"Майнц": Центнер, Хак (Абасс, 77), Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Латца (Штегер, 68), Боэтиюс (Квайсон, 68), Фернандеш, Буркардт (Кунде, 76), Онисиво, Матета.

"Кёльн": Хорн, Хорн, Борнаув, Честич, Якобс (Каттербах, 82), Вольф, Схири, Озджан (Шмитц, 90), Реджбечай (Дрекслер, 82), Дуда, Тильманн (Модест, 60).

Удаление: Дуда (76).

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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