"Штутгарт" уничтожил дортмундскую "Боруссию", "РБ Лейпциг" сильнее "Вердера" и другие результаты 11-го тура Бундеслиги
В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.
Выделим позорное домашнее поражение дортмундской "Боруссии" от "Штутгарта" и сухую победу "РБ Лейпциг" над "Вердером".
"РБ Лейпциг" - "Вердер" - 2:0
Голы: 1:0 – 26, пенальти Забитцер, 2:0 – 41 Ольмо.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Вош, 65), Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Кампль (Адамс, 46), Забитцер (Форсберг, 72), Ольмо, Айдара (Серлот, 72), Поульсен, Клюйверт (Борковски, 90).
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 74), Гросс (Осако, 89), Фридль, Аугустинссон, Битенкур (Вольтемаде, 81), Мевальд (Мбом, 81), Эггештайн, Шмид (Чонг, 74), Сарджент.
"Боруссия М" – "Герта" - 1:1
Голы: 0:1 – 47 Гендузи, 1:1 – 70 Эмболо.
"Боруссия М": Зиппель, Гинтер, Эльведи, Вендт (Лайнер, 65), Закария, Вольф (Штиндль, 85), Нойхаус (Бенеш, 85), Лазаро, Траоре (Тюрам, 65), Херрманн (Плеа, 64), Эмболо.
"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт, Штарк, Дарида (Тузар, 75), Дилросун (Нганкам, 75), Гендузи, Лукебакио (Лекки, 75), Пионтек (Редан, 85).
"Боруссия Д" – "Штутгарт" - 1:5
Голы: 0:1 – 26, пенальти Вамангитука, 1:1 – 39 Рейна, 1:2 – 52 Вамангитука, 1:3 – 60 Ферстер, 1:4 – 63 Кулибали, 1:5 – 90 Гонсалес.
"Боруссия Д": Бюрки, Морей, Хуммельс, Джан (Рейньер, 59), Аканджи (Загаду, 86), Геррейру (Мукоко, 86), Витцель, Санчо (Брандт, 86), Рейна, Беллингем (Шульц, 64), Ройс.
"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель, 88), Соса, Эндо, Мангаля, Ферстер (Эглофф, 77), Климович (Чурлинов, 88), Кулибали (Гонсалес, 67), Вамангитука (Массимо, 67).
"Фрайбург" – "Арминия" - 2:0
Голы: 1:0 – 79, пенальти Грифо, 2:0 – 90 Чжон Ву Ен.
"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Темпельманн, 77), Хефлер, Сантамария, Грифо (Чжон Ву Ен, 86), Петерсен (Демирович, 77), Хелер (Шаллаи, 68).
"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки, Притль, Суку (Кордова, 61), Доан, Хартель (Зойферт, 82), Шипплок (Гебауэр, 82), Клос.
"Майнц" – "Кёльн" - 0:1
Гол: 0:1 – 55 Реджбечай.
"Майнц": Центнер, Хак (Абасс, 77), Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Латца (Штегер, 68), Боэтиюс (Квайсон, 68), Фернандеш, Буркардт (Кунде, 76), Онисиво, Матета.
"Кёльн": Хорн, Хорн, Борнаув, Честич, Якобс (Каттербах, 82), Вольф, Схири, Озджан (Шмитц, 90), Реджбечай (Дрекслер, 82), Дуда, Тильманн (Модест, 60).
Удаление: Дуда (76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20