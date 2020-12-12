"Штутгарт" уничтожил дортмундскую "Боруссию", "РБ Лейпциг" сильнее "Вердера" и другие результаты 11-го тура Бундеслиги

В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.

Выделим позорное домашнее поражение дортмундской "Боруссии" от "Штутгарта" и сухую победу "РБ Лейпциг" над "Вердером".

"РБ Лейпциг" - "Вердер" - 2:0

Голы: 1:0 – 26, пенальти Забитцер, 2:0 – 41 Ольмо.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Вош, 65), Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Кампль (Адамс, 46), Забитцер (Форсберг, 72), Ольмо, Айдара (Серлот, 72), Поульсен, Клюйверт (Борковски, 90).

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 74), Гросс (Осако, 89), Фридль, Аугустинссон, Битенкур (Вольтемаде, 81), Мевальд (Мбом, 81), Эггештайн, Шмид (Чонг, 74), Сарджент.



"Боруссия М" – "Герта" - 1:1

Голы: 0:1 – 47 Гендузи, 1:1 – 70 Эмболо.

"Боруссия М": Зиппель, Гинтер, Эльведи, Вендт (Лайнер, 65), Закария, Вольф (Штиндль, 85), Нойхаус (Бенеш, 85), Лазаро, Траоре (Тюрам, 65), Херрманн (Плеа, 64), Эмболо.

"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт, Штарк, Дарида (Тузар, 75), Дилросун (Нганкам, 75), Гендузи, Лукебакио (Лекки, 75), Пионтек (Редан, 85).



"Боруссия Д" – "Штутгарт" - 1:5

Голы: 0:1 – 26, пенальти Вамангитука, 1:1 – 39 Рейна, 1:2 – 52 Вамангитука, 1:3 – 60 Ферстер, 1:4 – 63 Кулибали, 1:5 – 90 Гонсалес.

"Боруссия Д": Бюрки, Морей, Хуммельс, Джан (Рейньер, 59), Аканджи (Загаду, 86), Геррейру (Мукоко, 86), Витцель, Санчо (Брандт, 86), Рейна, Беллингем (Шульц, 64), Ройс.

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель, 88), Соса, Эндо, Мангаля, Ферстер (Эглофф, 77), Климович (Чурлинов, 88), Кулибали (Гонсалес, 67), Вамангитука (Массимо, 67).



"Фрайбург" – "Арминия" - 2:0

Голы: 1:0 – 79, пенальти Грифо, 2:0 – 90 Чжон Ву Ен.

"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Темпельманн, 77), Хефлер, Сантамария, Грифо (Чжон Ву Ен, 86), Петерсен (Демирович, 77), Хелер (Шаллаи, 68).

"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки, Притль, Суку (Кордова, 61), Доан, Хартель (Зойферт, 82), Шипплок (Гебауэр, 82), Клос.



"Майнц" – "Кёльн" - 0:1

Гол: 0:1 – 55 Реджбечай.

"Майнц": Центнер, Хак (Абасс, 77), Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Латца (Штегер, 68), Боэтиюс (Квайсон, 68), Фернандеш, Буркардт (Кунде, 76), Онисиво, Матета.

"Кёльн": Хорн, Хорн, Борнаув, Честич, Якобс (Каттербах, 82), Вольф, Схири, Озджан (Шмитц, 90), Реджбечай (Дрекслер, 82), Дуда, Тильманн (Модест, 60).

Удаление: Дуда (76).

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