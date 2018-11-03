"Штутгарт" уступил "Айнтрахту"

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"Штутгарт" уступил "Айнтрахту"

В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" на выезде разгромил "Штутгарт".

"Штутгарт" - "Айнтрахт" 0:3

Голы: Аллер, 11 - 0:1, Ребич, 32 - 0:2, Мюллер, 89 - 0:3

"Штутгарт": Цилер, Павар, Бадштубер, Аого, Баумгартль, Гентнер, Томми (Озджан, 46; Кастро, 85), Аскасибар, Маффео, Гонсалес (Аколо, 77), Гомес.

"Айнтрахт": Трапп, Ндика, Абраам, да Кошта, де Гузман, Костич (Виллемс, 87), Фернандес (Штендера, 46), Хасебе, Ребич (Мюллер, 79), Йович, Аллер.

Предупреждения: Костич (6), Аллер (41), Аскасибар (45).

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