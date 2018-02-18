"Штутгарт" в гостях взял верх над "Аугсбургом"

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"Штутгарт" в гостях взял верх над "Аугсбургом"В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" в гостях минимально обыграл "Аугсбург".

"Аугсбург" - "Штутгарт" - 0:1

Гол: Гомес, 27 - 0:1.

"Аугсбург": Хитц, Фрамбергер (Шмид, 79), Дансо (Кордова, 58), Хинтереггер, Макс, Хедира, Байер, Хеллер (Моравек, 58), Гу, Каюби, Грегорич.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Баумгартль, Бадштубер, Инсуа, Томми (Аого, 69), Аскасибар (Камински, 90+1), Павар, Гентнер, Гинчек (Озкан, 89), Гомес.

Напомним, вчера "Шальке" обыграл "Хоффенхайм". | soccernews.ru

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