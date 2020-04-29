"Штутгарт" выкупил права на хавбека сборной Японии

Немецкий "Штугарт" сообщил о покупке полузащитника "Сент-Трюйдена" Ватаро Эндо.

27-летний японец выступал в "Штугарте" с лета 2019 года и с тех пор был основным игроком команды. В 14 матчах за клуб он не отметился результативными действиями не отметился.

Эндо - хавбек сборной Японии, в 22 матчах он забил 1 мяч.

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