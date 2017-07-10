"Штутгарт" взял в аренду хавбека дортмундской "Боруссии"

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"Штутгарт" взял в аренду хавбека дортмундской "Боруссии"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Дженис Бурнич следующий сезон проведет в "Штутгарте", сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один год. Футболист в новом клубе будет играть под 24-м номером.

В прошедшем сезоне Бурнич сыграл 29 матчей за молодежку "Боруссии" и забил 7 голов.

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