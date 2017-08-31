"Штуттгарт" подписал защитника Бека

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"Штуттгарт" подписал защитника Бека
Защитник "Бешикташа" Андреас Бек стал игроком "Штуттгарта", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт до 2019 года. Стоит отметить, что ранее Бек уже играл за "Штутгарт" с 2006 по 2008 годы.

30-летний Бек выступал за "Бешикташ" с 2015 года, провел за клуб 76 матчей и забил 1 гол. Ранее также играл за "Хоффенхайм". За сборную Германии сыграл 9 матчей. Двукратный чемпион Турции, чемпион Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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