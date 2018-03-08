Шукер: "Чемпионат Мира по футболу в России будет неимоверно сложным"

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Шукер: "Чемпионат Мира по футболу в России будет неимоверно сложным"Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер считает, что Чемпионат Мира в России будет организован наилучшим образом.

"Чемпионат Мира по футболу в России будет неимоверно сложным, поэтому из участников никого бы не стал выделять. Даже за три месяца до начала турнира рано загадывать, говорить, кто фаворит, а кто нет. У сборной Хорватии сложная группа, но мы полны решимости не только выйти из нее, но и удивить футбольный мир на стадии плей-офф. Мы готовим сюрприз.

Не считаю, что длинные перелеты между городами проведения первенства станут препятствием для сборной Хорватии. Весь тренерский штаб и все игроки национальной сборной сконцентрированы только на футболе и предстоящем турнире. Когда приезжаешь играть, а не думать о перелетах, то все получается.

В первую очередь хотелось бы отметить значимость попадания сборной Хорватии на чемпионат мира по футболу. Страна имеет небольшую площадь и население менее пяти миллионов человек, и то, что мы пробились через европейскую квалификацию, имеет поистине огромное значение для всех нас. Как президент Хорватского футбольного союза я рад, что турнир пройдет именно в России. Уверен, что организаторы первенства сделают все, чтобы турнир вошел в историю и чемпионат мира стал лучшим за все годы его проведения.

Я надеюсь, что как можно больше хорватских болельщиков поддержат сборную на чемпионате мира. Мы ожидаем фанатов не только из Хорватии, но и со всего мира, сейчас разработаны специальные туры, пакетные предложения, болельщики бронируют гостиницы и договариваются насчет жилья.

Большой популярностью пользуется и программа гостеприимства. Я уже говорил и готов повторить, что Россия – самая гостеприимная страна с широкой душой. Да, у нас сложная группа, но мы постараемся сделать все, чтобы выйти в плей-офф. У нас неплохие шансы, и я надеюсь, что так и случится", - сказал он.

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