Шукер подвёл итоги выступления сборной Хорватии на ЧМ-2018

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер подвёл итоги выступления национальной сборной на Чемпионате Мира 2018 года.

Напомним, что "шашечные" дошли до финала мундиаля, где в упорной борьбе проиграли команде Франции.

"Такой результат - не сюрприз для Хорватии. Просто мы не создавали много шума вокруг себя, а игроки-то у нас очень хорошие, у нас маленькая страна и большие футболисты. У нас есть единство между игроками, болельщиками, сотрудниками сборной и даже журналистами, хотя почитали бы вы, что о нас писали три месяца назад. Я думаю, что нам не повезло в финале. Не буду ничего говорить о видеоповторе и пенальти, после которого был забит второй гол. Признаю, что сборная Франции - это более сильная команда в данный момент" - сказал Шукер.

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