Шукер прокомментировал изменения на тренерском мостике сборной Хорватии

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Шукер прокомментировал изменения на тренерском мостике сборной Хорватии

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер прокомментировал изменения на тренерском мостике национальной сборной.

Напомним, что сегодня с поста наставника "шашечных" был уволен Анте Чачич, а его преемником стал Златко Далич.

"Мы все надеемся на положительный результат. В четырёх последних матчах мы взяли всего четыре очка. Мы были первыми в таблице, проанализировали последние матчи и поняли, что нам чего-то не хватало, и мы решили это изменить. Не знаем, может, стоило среагировать раньше, но мы сделали то, что должны были. Мы всю ночь, пока летели в Сплит, обсуждали возможных кандидатов и в итоге пришли к решению связаться с Даличем сразу по прилёту. Он дал согласие в первую же секунду" - сказал Шукер. | http://soccernews.ru

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