Шунин: "Даже представить не мог на 90-й минуте, что стану игроком матча"

Капитан и голкипер "Динамо" Антон Шунин прокомментировал матч 13-го тура РПЛ с "Тамбовом" (1:2).

Отметим, на 99-й минуте встречи в ворота "бело-голубых" был назначен пенальти. Шунин успешно отразил его.

"Если честно, удивительный матч. Удаления у соперника, мы ведем 1:0. В первом тайме у нас было много моментов, чтобы забить еще. В результате на последних минутах забиваем с пенальти и тут же получаем в свои. Я даже представить не мог на 90-й минуте, что стану игроком матча. Получается, один момент в концовке все перевернул.

Соперник не давал нам взломать оборону на протяжении 90 минут, но в конце мы это сделали. Тяжелая победа.

В моменте с первым пенальти я был недоволен тем, как я действовал. В голове крутилось то, что я не так делал. Когда назначили второй пенальти, у меня было четкое понимание, что я буду делать.

Понятно, что пенальти для вратаря - это фарт и момент, когда гадаешь. Но при этом есть тонкие нюансы. На них я обратил внимание после первого пенальти, и это помогло отбить второй", - сказал футболист в эфире "Матч Премьер".

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