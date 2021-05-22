Шунин готов стать основным вратарём сборной России

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Шунин готов стать основным вратарём сборной России

Фото инстаграм Антона Шунина

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин заявил об амбициях быть "первым номером" национальной сборной России.

"Разговора по поводу основного вратаря с Черчесовым не было. В последние игры ставка была сделана на меня, к ответственности я готов. А коллектив вратарский у нас отличный, мы вместе готовим друг к другу, у нас отличные отношения, хотя мы и приезжаем из разных команд. Общаемся мы хорошо. Было ли облегчение, когда не вызвали Гильерме? Никакого облегчения, конкуренция у нас всё равно есть", - сказал Шунин.

34-летний страж ворот выступает за сборную с 2007 года, сыграл 10 матчей и пропустил 11 голов.

Помимо Шунина в расширенную заявку российской команды вошли Матвей СафоновЮрий Дюпин и Андрей Лунев.

Не пропустите: Дюпин высказался о вратарях сборной России. | http://soccernews.ru
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