Шунин хочет сыграть на ЧМ-2018

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Шунин хочет сыграть на ЧМ-2018

Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин признался, что очень хочет вернуться в сборную России и сыграть на домашнем Чемпионате Мира 2018 года.

"Такие амбиции имеются. Я ни в коем случае не забыл о сборной и не отказался от борьбы за попадание в неё. Любой игрок хочет выступить на Чемпионате Мира, особенно если он проходит в его родной стране. Каждый футболист мечтает попасть в национальную команду, и я не исключение. Буду работать, доказывать своё право на место в её составе и надеяться, что тренерский штаб сборной обратит на меня внимание. До последнего момента не сдамся" - сказал 30-летний страж ворот.

В этом сезоне Шунин сыграл за "Динамо" 13 матчей и пропустил 14 голов.

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