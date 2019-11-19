Шунин и Оздоев - в старте сборной России на матч с Сан-Марино

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Шунин и Оздоев - в старте сборной России на матч с Сан-Марино

Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на заключительный матч отборочного этапа Евро-2020 с Сан-Марино.

Встреча состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 22:45 (мск).

Россия: Шунин, Беляев, Кузяев, Петров, Кудряшов, Джикия, З. Бакаев, Ал. Миранчук, Оздоев, Ионов, Дзюба.

Запасные: Гилерме, Джанаев, Фернандес, Чистяков, Караваев, Семенов, Ахметов, Зобнин, Головин, Жирков, Комличенко, Ерохин.

Подопечные Станислава Черчесова занимают 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 21 балл.

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