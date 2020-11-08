Шунин, Марио Фернандес и Ерохин рискуют пропустить ноябрьские матчи сборной России

Три футболиста сборной России могут пропустить ноябрьские матчи.

Как сообщает Metaratings, голкипер Антон Шунин находится на карантине с симптомами простуды. Его могут заменить вратарем "Сочи" Сосланом Джанаевым.

Также ранее травмировался защитник Марио Фернандес. Вместо него могут вызвать Владислава Игнатьева из "Локомотива". Из-за травмы сборы может пропустить Александр Ерохин, которого могут заменить Юрием Газинским.

12 ноября сборную России ожидает товарищеская игра с Молдавией. Также россияне встретятся с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября) в рамках Лиги Наций.

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