Шунин назвал клубы, которые интересовались им в течение карьеры

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Шунин назвал клубы, которые интересовались им в течение карьеры

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него возникали ранее.

"Вариантов с переходом в другой клуб хватало: Америка, Турция, киевское "Динамо", "Спартак", "Зенит". Кстати, говорили и о ЦСКА, когда команду тренировал Слуцкий. Был разговор, что Игорь Акинфеев хорошо выступит в сборной и уедет в Европу, а я его заменю. Но я такой вариант даже не рассматривал", - сказал 33-летний футболист.

Шунин является воспитанником "бело-голубых", за основную команду провёл 278 матчей и пропустил 289 голов.

Контракт вратаря сборной России с "Динамо" рассчитан до конца следующего сезона.

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