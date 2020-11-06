Шунин назвал клубы, которые интересовались им в течение карьеры
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него возникали ранее.
"Вариантов с переходом в другой клуб хватало: Америка, Турция, киевское "Динамо", "Спартак", "Зенит". Кстати, говорили и о ЦСКА, когда команду тренировал Слуцкий. Был разговор, что Игорь Акинфеев хорошо выступит в сборной и уедет в Европу, а я его заменю. Но я такой вариант даже не рассматривал", - сказал 33-летний футболист.
Шунин является воспитанником "бело-голубых", за основную команду провёл 278 матчей и пропустил 289 голов.
Контракт вратаря сборной России с "Динамо" рассчитан до конца следующего сезона.
Не пропустите: В сборной России высказались о сомнительном тесте Шунина. | http://soccernews.ru
главное
-
Форвард "Краснодара" Шапи забил лучший гол недели в Лиге Чемпионов
-
Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Марадона останется в больнице ещё на несколько дней. У него "ломка"
-
Президент РПЛ Прядкин выступил против создания европейской Суперлиги
-
Хавбек "Лилля" Языджи установил еврокубковый рекорд
Лента новостей
-
Чалханоглу огласил "Милану" свои требования по зарплате
-
Избитый Широковым арбитр отказался от рассмотрения дела в особом порядке
-
"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя кандидатами на замену Сульшеру
-
Форвард "Краснодара" Шапи забил лучший гол недели в Лиге Чемпионов
-
Гвардиола назвал главного фаворита сезона АПЛ
-
1
Куман высказался о ходьбе Месси пешком вместо прессинга в матче с киевским "Динамо"
-
АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера АПЛ в октябре
-
"Реал" пошёл на уступки Рамосу в вопросе продления контракта
-
Шунин высказался о сравнениях с Буффоном
-
Агент Винисиуса - об отказе "Барселоне": "Он сказал мне: "Мы едем в лучший клуб мира"
-
1
Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Шунин назвал клубы, которые интересовались им в течение карьеры
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в октябре
-
Игрок ЦСКА с большим отрывом лидирует в текущем розыгрыше Лиги Европы по числу попыток дриблинга
-
Дани Алвес рассказал, почему отказался возвращаться в "Барселону"
-
Фанаты "Тамбова" готовят письмо в адрес Дюкова и Прядкина
-
РФС заменил одного из судей на матче ЦСКА - "Ростов"
-
Хавбек "Лилля" Языджи повторил достижение Ривалдо 20-летней давности
-
Президент "Урала" назвал задачу команды на матч со "Спартаком"
-
Экс-директор "Барселоны": "Алексей Миранчук присутствовал в списке игроков, за которыми следил клуб"